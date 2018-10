Efter forsøg i København ruller politiet et register over private overvågningskameraer ud i hele Danmark.

København. Politiet beder nu borgere og virksomheder i hele landet om at registrere de overvågningskameraer, de måtte have hængende på facaden, hos ordensmagten.

Håbet er, at efterforskerne på den måde nemmere og hurtigere kan få et overblik over, hvad der er af kameraer i et område, når eksempelvis et overfald eller et indbrud skal opklares.

Et pilotprojekt har de seneste to års tid kørt i København, og det har ifølge Niels Kristoffersen, politikommissær ved Rigspolitiets nationale efterforskningscenter, været en succes.

- Evalueringen har vist, at det er et enormt brugbart redskab, som kan hjælpe politiet med at løse rigtig mange forskellige politiopgaver.

- Det kan være alt fra personfarlig kriminalitet til indbrud, voldtægt eller afviklingen af større begivenheder, siger han i en pressemeddelelse.

Niels Kristoffersen understreger, at en registrering af et kamera i politiets register ikke betyder, at politiet bare kan kigge med.

Efterforskerne skal stadig henvende sig og bede om lov eller skaffe en dommerkendelse.

Så registrets funktion er alene, at det giver politiet et overblik over, hvor de flere hundredtusinder af danske overvågningskameraer er.

Politiet oplyser ikke, hvor mange kameraer det er lykkedes at få med i registret i København.

Men ifølge direktør Kasper Skov-Mikkelsen i brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen er det kun omkring 8000, hvilket svarer til cirka to procent af kameraerne i København.

Derfor er han heller ikke kun positiv over for udbredelsen af registret til hele landet.

- Vi er jo glade for, at det nu kommer, men vi havde gerne set, at det var obligatorisk at melde de her kameraer ind - eventuelt ved at stille krav til installatørerne.

- Sådan et frivilligt register her er vi bange for ikke rigtig får så mange indberetninger, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor registrerer folk ikke deres kameraer hos politiet?

- Det er jo ikke dit fokus at få registreret dit kamera, hvis du har en skoforretning inde på Strøget. Så er det måske din prioritet nummer 27.

- Derfor mener vi først, at det vil rykke noget, hvis man laver en lille stump lovgivning, der forpligter installatørerne til at indberette det, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Den frivillige registrering af overvågningskameraer skal ske via politiets hjemmeside.

/ritzau/