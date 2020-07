Få dage efter, at den kæmpe ungdomsfest Skyland Beach Camp åbnede i det nordjyske, vil politiet lukke festivalen igen.

Politiet mener nemlig, at arrangementet er i strid med forsamlingsforbuddet og råder derfor arrangørerne til, at de stopper festen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Arrangementet finder sted på Kattegat Strand Camping i Øster Hurup og samler op til 1500 unge til fest i løbet af to uger.

Medstifter og arrangør af begivenheden, Bjørn Pedersen, siger til Ritzau, at festivallen vil holde et møde, hvor de finder ud af, hvad der nu skal ske.

Lige nu hælder han dog mest til at trodse politiets henstilling og fortsætte festen.

»Vi føler, der er gået politik i det nu, fordi vi har fået en masse opmærksomhed fra medierne. Det er ærgerligt.«

»Men vi giver ikke så let op. Vi har haft et møde med politiet, og de er ude på dybt vand med nogle af de ting, de lægger til grund. Vi skal vurdere, om vi vil tage kampen,« siger Bjørn Pedersen til nyhedsbureauet.

Både borgmesteren i Mariagerfjord Kommune og virologer har på forhånd været ude at advare mod festen.

Politiet vil have festivalen Skyland Beach Camp lukket. Foto: PR-foto Vis mere Politiet vil have festivalen Skyland Beach Camp lukket. Foto: PR-foto

Borgmester Mogens Jespersen udtalte forleden til Ritzau, at han mente, at arrangementet var 'lidt uansvarligt' med tanke på coronasituationen. Men han stolede samtidig på, at sundhedsmyndigheder og politiet, som havde tilladt arrangementet, havde styr på det.

Også virologerne Søren Riis Paludan fra Aarhus Universietet og Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet udtalte i weekenden til DR, at arrangementet udgjorde en risiko for unødvendig spredning.

Lejren har været i gang nogle dage, og nu vurderer politiet altså, at arrangementet er i strid med forsamlingsforbuddet.

»Nu har campen kørt i nogle dage, og vi har løbende været til stede på campen med vores patruljer. Og vi må konstatere, at én ting er, hvordan konceptet ser ud på papiret – noget andet er, hvordan det udspiller sig i praksis. Campen og de særlige tiltag knyttet til den fremstår samlet set som et arrangement i strid med forsamlingsforbuddet,« forklarer politiinspektør Ole Kristensen.

Foto: PR-foto Vis mere Foto: PR-foto

Han oplyser, at politiet derfor i dag ændrer sin samlede vurdering af Skyland Beach Camp 2020.



»Det betyder, at vi anser Skyland Beach Camp 2020 og aktiviteterne knyttet til det for samlet set at udgøre et arrangement – som er i strid med forsamlingsforbuddet, der forbyder arrangementer med over 50 personer,« fastslår politiinspektøren og minder om:



»Forsamlingsforbuddet er blevet til på en alvorlig baggrund: Det handler i sidste ende om at dæmpe smitterisikoen og at have covid19 under kontrol. Derfor skal vi som myndighed også kunne træffe en ny beslutning, når det viser sig nødvendigt.«

Nordjyllands Politi har her til formiddag rådet Kattegat Strand Camping og arrangørerne bag campen til straks at indstille Skyland Beach Camp 2020.



»Vi har vejledt om, at de særlige tiltag, som man har indført på campingpladsen alene i relation til campen – for eksempel streetfood og barer – lukkes ned,« siger Ole Kristensen og oplyser afsluttende:



»Campingpladsen kan naturligvis fortsat holde åbent – men kun med de tilbud, som normalt findes i forbindelse med campingpladsen i sommer.«

Festcampingpladsen vil fredag holde et møde for at finde ud af, hvad der nu skal ske.

Skyland Beach Camp har været i gang en uges tid, før politiet fredag har vurderet, at arrangementet strider imod forsamlingsforbuddet.

Der er i første omgang tale om en høflig henstilling fra politiet, men det er ikke sikkert, den bliver fulgt.

»Personligt hælder jeg mest til at give den gas og fortsætte, for vi har rent mel i posen,« siger Bjørn Pedersen.

Politiet kan begynde at uddele bøder, såfremt festlighederne fortsætter, og politiet vurderer, at forsamlingsforbuddet bliver overtrådt.

Bjørn Pedersen er dog klar til at løbe den risiko. Han henviser til, at man allerede har holdt festivalen kørende en uge, uden at der har været nogen henstilling om at lukke.