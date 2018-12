Sagen om en norsk hund, der skal tvangsaflives, efter den dræbte et får i september måned, har udviklet sig til en ren farce.

Hunden, treårige Nala, dræbte ifølge ejeren fåret i selvforsvar og har ifølge ham ikke fået en ordentlig sagsbehandling af politiet. Og nu er den sporløst forsvundet samme dag, som den skulle hentes af politiet.

Hele tre betjente mødte fredag op på ejeren Tommy Fredriksens adresse i Sandane i det vestlige Norge, men måtte luske bort med uforrettet sag, da hunden ingen steder var at finde.

»Hun blev sandsynligvis stjålet, da hun stod i haven. Hun er aldrig stukket af før,« siger Tommy Fredriksen til NRK.

Sagen er stor i norske medier, og optræder her som tophistorie hos Norges svar på DR, NRK. (Screenshot af nrk.no) Vis mere Sagen er stor i norske medier, og optræder her som tophistorie hos Norges svar på DR, NRK. (Screenshot af nrk.no)

Hundeejeren nyder stor opbakning i Norge, hvor sagen er blevet forsidestof, og mere end 5.000 personer har skrevet under på en erklæring om, at hundens liv skal skånes.

Men hos politiet er der frustration at spore hos Nils Ove Roset, da han mandag udtaler sig om sagen til NRK.

»Nu må jeg forhøre mig hos mine overordnede om, hvad vi skal gøre. Det er rigtigt, at vi var der fredag for at få hunden i forvaring, da vi frygtede, at noget som dette kunne ske,« siger han.

Ved episoden i september kom Nala til at gå imellem et får og dens tre lam under en gåtur. Fåret stangede derfor hunden, og det endte med, at fåret fik bidt struben over. Det er fårets ejer, som har krævet hunden aflivet.