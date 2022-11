Lyt til artiklen

De to mænd, som søndag aften henvendte sig til politiet, er ikke de samme, som politiet har ønsket at komme i kontakt med.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelse søndag aften.

Afhøringen af to mænd har ifølge politiet vist, at de ikke var på gerningsstedet, da en 37-årig kvinde torsdag aften blev dræbt med flere knivstik i Holbæk.

»De to har noget overraskende erkendt, at de også har været ude på gerningsaftenen, men det er med sikkerhed ikke dem, vi har ledt efter. Afhøringen af dem har altså vist, at de ikke har set drabet og derfor ikke er interessante for politiet«, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.

Dermed efterlyser Midt- og Vestsjællands Politi fortsat de to mænd, som var på gerningsstedet, da den gravide kvinde blev dræbt på Samsøvej kl 23.10 torsdag aften.



Politiet har gjort flere fund i området, som peger i retning af, at de to mænd havde planlagt at begå indbrud. Hvis ikke mændene selv henvender sig, så skal de kriminaltekniske undersøgelser vise, hvem de to mænd er, lyder det fra politiet.

»Vi er ret sikre på, at vi nok skal finde frem til dem. Men det vil hjælpe vores efterforskning betydeligt, hvis de henvender sig selv”, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.

Opdateres...