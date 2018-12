Onsdag formiddag har Vestegnens Politi indledt en ny søgning i Elverparken, hvor den gravide Louise Borglit blev dræbt.

Det oplyser kredsen i en pressemeddelse, hvor det tilføjes, at det er i et forsøg på at finde nye spor i sagen.

»Selv om vi tidligere har haft omfattende søgning med politihunde og at drabet ligger mere end to år tilbage i tiden, så vurderer vores eksperter, at det fortsat vil være muligt at finde spor, hvis gerningsmanden har afsat sådanne i tiden umiddelbart efter gerningstidspunktet,« siger politikommissær Ole Nielsen.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Det er ikke mange måneder siden, at Vestegnens Politi nedsatte en gruppe af erfarne efterforskere fra andre politikredse, der skulle se på sagen med friske øjne, og det er således på baggrund af deres anbefalinger, at man nu søger på ny med politihunde.

»Det er en række spor vi tidligere har set på, som vi nu vender igen. Det skal tages helt bogstaveligt, at vi fortsat efterforsker dette bestialske drab og derfor opfordrer vi fortsat også vidner til at kontakte os, hvis man ligger inde med viden, man ikke tidligere har delt med politiet,« siger Ole Nielsen

Ifølge Vestegnens Politi er det et område øst for gerningsstedet, som man onsdag formiddag undersøger. Otte hunde bliver brugt i eftersøgningen.

Louise Borglit var gravid i syvende måned, da hun blev dræbt den 4. november 2016 omkring kl. 19.