Der er intet, der tyder på, at der lige nu er en gerningsmand, der kører rundt i Østjylland i en hvid varevogn og forsøger at lokke børn ind i sin bil.

Sådan lyder det onsdag i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Den seneste tid har politikredsen efterforsket en række episoder, hvor borgere har fortalt om en mand, der har henvendt sig til børn i Hadsten og i det nordlige Aarhus.

I to konkrete tilfælde har Østjyllands Politi fundet frem til den mand, der er blevet anmeldt.

'Politiet har haft kontakt med føreren af en hvid varevogn i Hadsten, og tirsdag talte de med en mand, som en 11-årig dreng var blevet kontaktet af i en bil på Bjørnkærvej ved Randers. I begge tilfælde var der, efter politiets vurdering, tale om legale forhold', lyder det i pressemeddelelsen.

I tidligere tilfælde har anmeldelser også vist sig at være misforståelser, oplyser politiet.

For eksempel da 'en hjælpsom mor i Hjortshøj blev forvekslet med en mulig børnelokker'.

»Vi tager alle anmeldelser om mulige børnelokkere alvorligt, og vi forsøger i hvert eneste tilfælde at finde frem til den person, som har skabt utryghed. Der har i flere tilfælde været forskellige signalementer og forskellige beskrivelser af den bil, manden har kørt i, og vores efterforskning giver os ingen grund til at tro, at der lige nu er en bestemt gerningsmand i Østjylland, der kører rundt og forsøger at lokke børn til at køre med,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

I nogle af de sager, der har været anmeldt, har politiets efterforskning foreløbigt ikke kunne give en endelig afklaring af, hvad der præcist er sket.

I andre sager har politiet vurderet, at der har været tale om misforståelser eller forhold, der ikke har givet grundlag for videre efterforskning.

»Jeg kan sagtens forstå, at man som forælder bliver bekymret for ens barn, og vi er glade for, at borgerne ringer til os, hvis de ser noget mistænkeligt. Samtidigt er det vigtigt, at man ikke mistænker alle, der kører rundt i en varebil,« siger Michael Kjeldgaard og fortsætter:

»Vi leder p.t. ikke efter en hvid varevogn eller et andet bestemt køretøj. Men vi efterforsker selvfølgelig alle de sager, hvor der er sket noget mistænkeligt, ligesom vores forebyggende enhed er på sagerne og blandt andet går i dialog med skolerne.«

Østjyllands Politi fortsætter nu den videre efterforskning af de episoder, der endnu ikke er afklaret.