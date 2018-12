Nicki Bille er nu blevet afhørt af Københavns Politi, efter han angiveligt blev forsøgt dræbt.

Med et haglgevær skulle tre personer ifølge Københavns Politi have forsøgt at dræbe den 30-årige fodboldspiller Nicki Bille natten til onsdag.

Ifølge sigtelsen blev Nicki Bille ramt i højre underarm, og politiet har nu haft mulighed for at tale med ham, fortæller efterforskningsleder Aaron Newman.

»Han er blevet afhørt, men retsmødet blev afholdt for lukkede døre, så jeg kan ikke udtale mig nærmere om efterforskningen,« lyder det fra Aaron Newman til B.T.

To af de tre sigtede blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, mens en tredje formodede gerningsmand fortsat er på fri fod.,

Har I nogen idé om, hvor den tredje mand kan befinde sig?

»Det kan jeg ikke udtale mig om,« siger Aaron Newman

Af sigtelsens, der blev læst op ved grundlovsforhøret onsdag, fremgik det, at der er tale om to mænd og en kvinde. Kvinden er 23 år, mens den ene af de to mænd er 30 år. De er alle beskyttet af navneforbud.

Det var kort efter klokken 23.00 tirsdag aften, at Nicki Bille blev skudt i underarmen med et haglgevær. Umiddelbart efter blev han hentet i en ambulance og kørt til hospitalet, hvor han blev behandlet.

Det hele foregik tilsyneladende i Nicki Billes lejlighed på Kenny Drews Vej i København.

De tre personer er desuden sigtet for - subsidiært - i grov kådhed at have håndteret et haglgevær på en sådan måde, at Nicki Bille blev ramt af et skud. Derudover er de tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.