I videoen foroven ses politiet ved tankstationen, hvor økseoverfaldet fandt sted i weekenden.



Den sølvgrå Hyundai Getz, som en 29-årig mand flygtede i efter et bankrøveri i Ringsted mandag, er blevet fundet, oplyser politiinspektør Lau Thygesen, Nordsjællands Politi på Twitter.

Manden blev tirsdag varetægtsfængslet for røveriet og for et økseoverfald i Birkerød lørdag. Bilen vil nu blive undersøgt nærmere. Der er tale om en bil, som søndag omkring klokken 22.35 blev stjålet fra Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter.

