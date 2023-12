Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en mand, der er medlem af rockergruppen Comanches MC.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Han er sigtet for at være en af gerningsmændene bag et overfald på en 35-årig mand fra Århus, der den 16. juni blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg.

Den 39-årige er sigtet for grov og kvalificeret vold i henhold til straffelovens §245. Den sigtede ønskede ikke at udtale sig og kærede kendelsen.

»Efterlysningen og dagens fængsling er et led i vores massive politimæssige indsats og herunder et særligt fokus på Brolæggervej 12 i Esbjerg, der bruges som tilholdssted for Comanches MC. Vi ønsker ikke disse grupperinger i politikredsen og vurderer løbende, hvilke værktøjer vi kan benytte i indsatsen,« udtaler politiinspektør Henrik Thrane Jensen i pressemeddelelsen.

