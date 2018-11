Nordjyllands Politi vil fredag aften være til stede under en koncert på et diskotek i Hjørring.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvor det tilføjes, at man har oplysninger om, at der vil befinde sig personer med tilknytning til bandemiljøet.

'Nordjyllands Politi er derfor naturligvis opmærksomme på denne koncert, og man vil i aften kunne opleve øget politi-synlighed i området – det sker for at skabe generel tryghed og i øvrigt for at holde øje med de personer, der måtte komme med tilknytning til netop bandemiljøet,' lyder det i pressemeddelelsen.

Vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov uddyber:

»Vi vil være til stede med uniformerede og civile politistyrker i området før, under og efter koncerten, da der kan deltage personer fra bandemiljøet.«

Han tilføjer, at det er helt normal procedure for politiet, at politifolkene på stedet overvåger og eventuelt registrerer de personer, der måtte have tilknytning til bandemiljøet for at danne sig et overblik.

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at det er kunstneren A'typisk, der skal spille på stedet i aften.

Han har tidligere lavet musikvideoer, hvor folk fra rockergruppen Satudarah optræder, men Anders Uhrskov ønsker ikke at oplyse mere præcist, hvilke grupperinger man forventer vil være til stede.

»Vi har oplysningerne forskellige steder fra, og det er erfaringer vi har. Så vi er til stede deroppe for at sikre, at der ikke sker ballade,« siger han til B.T.