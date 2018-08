Nordjyllands Politi har indledt en efterforskning mod en kvinde, der er blevet politianmeldt for at aflevere sit barn i skole iført niqab.

Majken Andersen - mor til et barn på Seminarieskolen i Aalborg-forstaden Gug - fortæller til Nordjyske, at hun har anmeldt en mor, der hver dag møder op iført den ulovlige klædedragt.

Niqab og burka har været forbudt i det offentlige rum siden 1. august, hvor det nye maskeringsforbud trådte i kraft. Overtrædelse medfører en bøde på mellem 1.000 og 10.000 kroner.

Men ifølge Majken Andersen gør hverken politiet, skolen eller kommunen noget for at stoppe ulovlighederne.

Nordjyllands Politi bekræfter, at vi har modtaget anmeldelse om overtrædelse af tildækningsforbuddet, og at vi har indledt en efterforskning. Politiet har ingen yderligere kommentarer. #politidk #anklager — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 30, 2018

»Det er som at løbe panden i mod en mur. Ingen vil tage ansvar, selvom ingen kan være i tvivl om, at loven overtrædes,« siger hun til Nordjyske.

På Twitter bekræfter Nordjyllands Politi nu, at de har modtaget anmeldelsen.

Over for B.T. uddyber Claus Danø, der er politiinspektør i Nordjyllands Politi:

»Vi følger den samme procedure som i andre sager. Først modtager vi anmeldelsen, så visiterer vi den for at se, om det er en sag, vi skal tage os af. Hvis der er hold i anmeldelsen, sender vi den til juridisk vurdering. Vi har nu vurderet, at det er en sag, vi skal efterforske, så det er vi nu i gang med,« siger Claus Danø.

Hvorfor tager I ikke bare ud og skriver en bøde?

»Det her er normal procedure, når det ikke er noget akut.«

Arkivfoto: Inger Støjberg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Arkivfoto: Inger Støjberg. Foto: Ida Marie Odgaard

Sagen har fået Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til at tordne på Facebook:

»Jeg må indrømme, at det gør mig umådeligt trist på barnets vegne. Nu er det så op til Politiet at skride ind overfor det lovbrud, som det i øvrigt også er,« skriver ministeren på Facebook.

Det er Majken Andersens anmeldelse, der har fået politiet til at efterforske sagen. Skolen har ikke anmeldt forholdet til politiet.

Tina French, der er skolerådmand i Aalborg Kommune (V) siger til Nordjyske, at overtrædelse af tildækningsforbuddet ikke falder ind under skolens anmeldelsespligt.