Politiet er i gang med at rejse sigtelser mod personer i Skive, som politiet betegner som "festnarkomaner".

Midt- og Vestjyllands Politi er i øjeblikket i gang med at sigte personer for køb af kokain i Skive, og man regner med, at omkring 275 personer i alt bliver sigtet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Sigtelserne sker i forlængelse af den efterforskning, der i sidste uge førte til fængsling af syv personer relateret til den omfattende narkohandel i Skive.

Ifølge pressemeddelelsen har køberne købt for mellem 0,5 gram og 60 gram kokain, og køberne repræsenterer et bredt udsnit af Skive og omegns befolkning.

- Det er altså også helt almindelige mennesker og det, vi kalder festnarkomaner, siger politikommissær Christian Toftemark i pressemeddelelsen.

Ifølge Skive Kommunes hjemmeside lå indbyggertallet i kommunen i 2016 på 20.617.

/ritzau/