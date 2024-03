Onsdag klokken 09 rykker politiet ind og rydder Pusher Street og bliver på stedet onsdag og torsdag.

Københavns Politi varsler mandag, at hashboderne i Pusher Street på Christiania bliver ryddet onsdag formiddag klokken 09, oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

I de seneste måneder har politiet flere gange på forhånd fortalt, at man agter at rykke ind på fristaden for fjerne de boder, der bliver brugt til salg af hash.

Det sker som led i arbejdet med en såkaldt helhedsplan, der blandt andet har til formål at lukke ned for hashhandlen på Christiania.

Politiet oplyser mandag, at når boderne er blevet ryddet mandag formiddag, så bliver ordensmagtens repræsentanter i området onsdag og torsdag.

At politiet rydder boderne på Christiania, er der ikke noget nyt i. I et svar til Folketingets Retsudvalg oplyste justitsministeren sidste år, at i perioden fra januar til maj var boderne blevet lukket ned 34 gange. I 2022 skete det 100 gange.

Men i efteråret gik politiet ud på forhånd og oplyste, at man den 22. november klokken 15 ville fjerne hashboderne og "lukke Pusher Street midlertidigt", som det hed.

Siden er politiet flere gange rykket på området efter først at have meldt sin ankomst.

Christiania har siden 10. januar været dækket af en såkaldt skærpet strafzone. Det betyder, at kriminalitet i området i udgangspunktet skal straffes hårdere, end det bliver normalt.

Allerede første gang man pågribes med selv en mindre mængde hash, vil det på grund af strafzonen udløse en bøde på 4000 kroner. Det er det dobbelte af det normale.

Strafzonen medfører desuden, at straffen lyder på fængsel, allerede anden gang man pågribes.

/ritzau/