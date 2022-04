Onsdag morgen kom det frem, at Københavns Politi havde anholdt en yngre mand i Valby.

Manden var sigtet for at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats virksomhed via sociale medier.

Nu kan Københavns Politi så på Twitter fortælle, at manden er blevet varetægtsfængslet frem til 24 maj.

»Det er yderst alvorligt, når vi anholder og sigter efter de såkaldte terrorparagraffer - også i de tilfælde, hvor de kriminelle handlinger er udøvet via sociale medier. Vi står stadig over for en længere efterforskning, og derfor håber jeg på forståelse for, at vi ikke kan gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt,« sagde leder af Center for speciel efterforskning i Københavns Politi, politiinspektør Dannie Rise, tidligere onsdag.

