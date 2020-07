Midt- og Vestsjællands Politi var sammen med beredskabet torsdag eftermiddag til stede i på en virksomhed på Virkelyst i Regstrup nær Holbæk, hvor der havde været et ammoniakudslip.

Flere medarbejdere fra virksomheden blev i den forbindelse evakueret, oplyste politiet på Twitter.

Omkring 14 var parterne færdige på stedet, hvor man havde konstateret, at det var en defekt svejsning, der havde været skyld i uheldet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.22.

Meldingen var, at udslippet var sket under en reparation af et maskinrum.

Til B.T. oplyste kommunikationsmedarbejder Camilla Schouw Broholm, at virksomheden selv sørgede for at få lukket af ind til maskinrummet, så udspillet ikke spredte sig.

Herefter ankom politi og beredsskab, og kemi-dykkere blev sendt ind i maskinrummet for at stoppe udslippet.

Ingen personer kom til skade undervejs, og de omkringboende var der heller ikke på noget tidspunkt i fare.