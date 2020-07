En kvinde er blevet anholdt i Nordborg efter »et opgør mellem to personer«.

Hun er anholdt for at have udført personskade mod en samlever.

Det oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi har været talstærkt til stede på adressen. Der er ikke alvorlige personskader, men der er sket personskader,« siger vagtchefen.

Han kan ikke komme nærmere ind på, hvad der helt nøjagtigt er sket. Han kan heller ikke fortælle mere, end at den anholdte er en kvinde.

Kvinden blev ført ind i en politibil iført DNA-dragt.

Politiet er stadig på stedet, men er ved at afslutte efterforskningen derude.

Opdateres...