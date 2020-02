Politiet i Nordsjælland rykkede onsdag eftermiddag talstærkt ud til Lyngby Kirkestræde i Lyngby.

I begyndelsen oplyste politiet, at man var i gang med at undersøge det, man kaldte 'et mistænkeligt forhold'. Senere kom det frem, at man undersøgte 'et muligt mistænkeligt dødsfald'.

Onsdag aften oplyser politikredsen nu, at der ikke er tegn på en forbrydelse.

Man er derfor færdige med efterforskningen ved Lyndgby Kirke.

'Pårørende til kvinden, der er midt i 40'erne, er underrettet. De nærmere omstændigheder efterforskes fortsat,' oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Der udsendes ikke yderligere i denne sag,' fortsætter tweetet.

Politikredsen modtog tidligere onsdag en anmeldelse om, at der var fundet en død person ved kirken.

Derfor var både politi og teknikere talstærkt til stede i området for at foretage diverse undersøgelser.