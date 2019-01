To maskerede mordere havde politiet i hælene efter et af drabene i den københavnske bandekrig i 2017, men havde i første omgang held til at slippe væk.

Det kom frem mandag formiddag i Københavns Byret, hvor senioranklager Line Steffensen redegjorde for de faktiske omstændigheder omkring drabet 9. november 2017 på den 22-årige Ghassan Ali Hussein i Mjølnerparken.

Ifølge anklageren optog to politipatruljer straks forfølgelsen af de to gerningsmænd, da de på en stjålet knallert kørte væk ved 15.30-tiden fra gerningsstedet fra en parkeringsplads ved Mjølnerparken.

De to patruljer kørte med udrykning efter gerningsmændene, der dog havde held med at slippe gennem Lersøparken og smide flugtknallerten fra sig på et grønt område ved Lundehuskirken på Strødamsvej.

Her så et vidne, at de blev samlet op af en hvid Toyota, der ifølge politiet var lejet i Sverige kort inden.

Og den bil mener anklagemyndigheden at kunne knytte til de to tiltalte bandemedlemmer på 19 og 24 år fra den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF). De nægter sig dog begge skyldige.

Drabet i Mjølperparken fandt sted under den mest blodige periode af den københavnske bandekrig mellem Brothas og LTF.

De to unge LTF-medlemmer risikerer at blive idømt fængsel på livstid, hvis retten finder dem skyldige.

Mordofferet Ghassan Ali Hussein blev ramt af en byge af skud fra en halvautomatisk pistol, mens han på en parkeringsplads ved bebyggelsen Mjølnerparken sad i en hvid Toyota sammen med to andre – sin 19-årige fætter og en tredje person.

Skuddene gik ind gennem bilens sidedør, og den 22-årige blev ramt af seks af dem. Et af skuddene ramte ham i hovedet, mens fire af dem endte i ryggen.

Fætteren slap med et strejfskud i venstre arm, mens den tredje passager i bilen slap uskadt, fordi han nåede at flygte ud af bilen, mens projektilerne splintrede forruden.

Gerningsmændene var efter politiets opfattelse de to unge LTF-medlemmer, som kørte sammen på en sort, stjålet scooter.

Ifølge anklageskriftet mødtes duoen umiddelbart inden det blodige angreb i Guldbergsgade på Nørrebro, hvorefter de lidt før kl. 15.30 kørte til Mjølnerparken og affyrede syv skud direkte mod den holdende bil.

En håndfuld andre unge mænd fra bandemiljøet, som politiet mener at kunne sætte i forbindelse med den leasede flugtbil fra Sverige, blev i første omgang anholdt og varetægtsfængslet i drabssagen. Men sigtelserne mod dem er nu droppet, da det ifølge anklagemyndigheden ikke har været muligt at bevise en tilknytning til selve drabet.

Derimod er de to tiltalte LTF-medlemmer på 19 og 24 år nu ikke alene tiltalt for især drab, drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. De anklages også efter straffelovens særlige bandeparagraf, § 81 a.

Den gør det muligt at fordoble straffen for en forbrydelse, der anses for at være led i en farlig konflikt mellem bande- eller rockergrupperinger. Og det vil anklageren også påberåbe sig i nævningesagen mod de to unge LTF-medlemmer.