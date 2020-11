Fredag aften blev en cyklist hårdt kvæstet og fundet bevidstløs efter at være blevet påkørt af en 26-årig mand.

Cyklisten blev straks fragtet til Odense Universitetshospital, og nu mandagen efter skaber det stor undren, da man stadigvæk ikke har fået nogen hendvendelse fra pårørende.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi overfor B.T.

»Vi mangler stadig at identificere personen og de pårørende,« forklarer Helle Lundberg, som er kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om en mand mellem 50 og 60 år. Ulykken fandt sted ved byen Agerskov og politiet fandt et udenlandsk hævekort på ulykkesstedet, som politiet er i færd med at spore.

Derudover havde cyklisten cykeltøj på, og personen havde medbragt et telt og et liggeunderlag på sin cykeltur.

»Det er usædvanligt, at vi efter så lang tid ikke har hørt fra nogen og det kan tyde på, at han er kørt ind over grænsen,« siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, mandag morgen til TV-Syd.

I skrivende stund, har det ikke været muligt for myndighederne, at komme i kontakt med den tilskadekommende mand.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører gerne fra folk, der ved, hvem manden er, på telefonnummer 114.