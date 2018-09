Oven på fredagens banderelaterede skyderi ved Guldbergsgade på Nørrebro i København har Københavns Politi mandag besøgt Guldberg Skole for at undervise eleverne i, hvordan man skal opføre sig i den igangværende bandekonflikt.

»Vi har mandag været ude og tage en snak med eleverne i 7.-9. klasse på Guldberg Skole, så de kan stille spørgsmål og lære, hvordan de i fremtiden skal agere, hvis de ser noget mistænkeligt,« siger Jakob Vilner, politiinspektør ved Københavns Politi, som leder lokalpolitiet på Nørrebro, til B.T.

Undervisningen kommer, efter at tre mænd fredag aften blev skudt på Guldbergsgade, et stenkast fra skolen. Skyderiet er ifølge politiet en del af den igangværende bandekrig, der også tidligere har udspillet sig i skolens nærområde.

Derfor mener Jakob Vilner også, at det er oplagt, at Guldberg Skoles elever orienteres om situationen:

»Guldberg Skole ligger nærmest midt i orkanens øje, når det drejer sig om bydelens bandekonflikt. Og det kan godt være utryghedsskabende for eleverne. Derfor skal de vide, hvorfor der er mere politi i området, samt hvad de skal gøre, hvis de oplever noget ubehageligt.«

Undervisningen har taget et par timer, og eleverne er blandt andet blevet informeret om, at der er oprettet en visitationszone på Nørrebro.

»Vi har forklaret dem, at området omkring skolen nu er en visitationszone, og det betyder, at politiet gerne må undersøge folk for at se, om de har narko eller våben på sig. Og det kan godt se voldsomt ud nogle gange. Derfor forsikrer vi eleverne om, at de ikke skal være bange.«

Københavns Politi var mandag på besøg på Guldberg Skole på Nørrebro for at tale med eleverne i 7.-9. klasse om skyderiet fredag aften tæt på skolen.

Københavns Politi tilbyder alle skoler og institutioner, at et par betjente kan komme på besøg og tale med eleverne om den nuværende konflikt.

Indtil videre er det kun udskolingen på Guldberg Skole, som har sagt ja til tilbuddet.

Ifølge Jakob Vilner kan det skyldes, at politiet allerede sidste år besøgte flere skoler på Nørrebro, efter at der på bare få måneder blev skudt mere end 18 gange i området.

»I forbindelse med den voksende bandekonflikt i sommeren og efteråret 2017 blev skolerne orienteret, og det er måske derfor, at de allerede synes, at de ved, hvordan de skal håndtere den nuværende situation.«

Allerede søndag kontaktede skoleleder på Guldberg Skole Morten Nielsen skolens lærere og fortalte dem, hvordan de over for børnene skulle håndtere weekendens skyderi:

»Vi har meldt ud til personalet, at de skal være ekstra opmærksomme mandag, da der er børn og unge, der kan have været tæt på episoder familiemæssigt, eller de ligefrem har set det ske,« siger skoleleder på Guldberg Skole Morten Nielsen til B.T.

Grunden til, at politiet kun har besøgt udskolingen på Guldberg Skole mandag, er ifølge Jakob Vilner, at de ældre børn oftere er ude om aftenen og ved skumringstid, hvor episoderne med banderne opstår:

»Vi tilbyder at tale med alle klasser, men de ældre børn er måske mere påvirkede af konflikten, da de typisk også er ude om aftenen. Så det er vigtigt, at de ved, at de skal sige til en voksen, hvis de ser eller oplever noget, som de synes er utrygt.«

Politiets råd til børn og unge i området er ellers, at de skal være sig selv og opføre sig normalt.