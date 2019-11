Nordjyllands Politi undersøger lørdag formiddag en mulig voldtægt i Aalborg.

I forbindelse med politiets undersøgelser er Vesterå i Aalborg midtby, hvor voldtægten angiveligt skulle have fundet sted, spærret.

Sagen blev anmeldt tidligere på morgenen skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifølge Nordjyske er det en ung kvinde, der lørdag morgen ringede til politiet og anmeldte, at hun var blevet udsat for et sexovergreb på gaden.

Overfaldet skulle være sket omkring klokken 06.15 midt på Vesterå.

Nordjyllands Politi leder efter gerningsmanden og vil i den forbindelse gerne høre fra folk, der har set noget ved Vesterå mellem klokken 06.15 og 06.45.

Ligger du inde med oplysninger, der kan hjælpe politiets efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.

Opdateres...