Kriminalforsorgen er tavs om dødsfald i Kragskovhede Fængsel mellem jul og nytår.

En af de indsatte i Kragskovhede Fængsel er mellem jul og nytår afgået ved døden.

I Kriminalforsorgen ønsker man nytårsaftensdag ikke at oplyse noget om sagen i det nordjyske fængsel - udover at man bekræfter, at der er sket et dødsfald, at det er sket 28. december, og at sagen undersøges af politiet og Kriminalforsorgen.

Den afdøde var 21 år, oplyser Nordjyllands Politi ifølge TV 2 Nord.

Fængslet i Jerup består dels af en åben og en lukket afdeling. Der er flest pladser i den åbne afdeling.

Om den døde afsonede en straf i den ene eller den anden afdeling, ønsker pressevagten i Kriminalforsorgen ikke at svare på.

I 2018 skete der otte dødsfald i fængsler og arresthuse. Heraf var de de fem selvmord, fremgår det af en statistik fra Kriminalforsorgen.

/ritzau/