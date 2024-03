Pilotprojekt skal undersøge, om strømpistoler kan nedbringe antallet af tilfælde med brug af pistoler.

Politiet vil teste, om strømpistoler fremover skal indgå som et nyt magtmiddel hos betjentene.

Rigspolitiet vil nu iværksætte et pilotprojekt. Det fremgår af en skrivelse fredag fra justitsministeren til Folketingets retsudvalg.

Hensigten er at undersøge, om brug af strømpistoler kan nedbringe antallet af tilfælde, hvor betjente affyrer deres tjenestepistoler - "herunder i forhold til psykisk syge personer".

- Vi har set eksempler på, at politiet i deres møde med borgere med psykiske lidelser er kommet i situationer, som har resulteret i, at tjenestepistolen bliver brugt. Det er en tragisk situation for alle, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor giver det god mening, at vi undersøger om dansk politi også skal have strømpistoler i værktøjskassen. Formålet med projektet er netop at undersøge, om man kan reducere antallet af situationer, hvor politiet bruger skydevåben, for eksempel i sager med borgere med psykiske lidelser, siger han

I flere andre lande bruger ordensmagten allerede strømpistoler. Det gælder for eksempel Finland, Storbritannien og USA.

I 2018 besluttede norsk politi at iværksætte forsøg med strømpistoler, der kan give stød på 50.000 volt. Strømpistoler kaldes også elektrochokvåben.

Ministeriet ved at ændre en bekendtgørelse om politiets magtanvendelse, sådan at der skabes regler for forsøgsordningen.

Sidste år blev flere personer såret af skud fra politiets våben Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som blandt andet undersøger den slags sager, oplyste i løbet af 2023 på sin hjemmeside om to dødsfald som følge af politiskud.

Den officielle statistik for politiets brug af magtmidler, det vil sige pistol, stav, peberspray, gas og hund offentliggøres af Rigspolitiet. Den seneste opgørelse er fra 2022.

Den viser, at der i perioden fra 2018 til 2022 var 39 hændelser, hvor politiet skød mod en borger. Det resulterede i 2020 i to dødsfald, mens der i de øvrige år alene var tale om tilskadekomne.

Politiets foretrukne magtmiddel er peberspray. Det blev i 2022 anvendt 703 gange. Til sammenligning svang en betjent kniplen mod en borger 334 gange, mens 86 blev bidt af en politihund.

