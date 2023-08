Ifølge sms-besked stammer budskabet fra lederen af Hizbollah-bevægelsen

Københavns Politi undersøger en række anmeldelser om en sms-besked, der torsdag er blevet rundsendt, og som angiveligt opfordrer til hævnaktioner mod folk, der foretager koranafbrændinger.

Det skriver flere medier, herunder TV 2 og Ekstra Bladet.

Politiet bekræfter over for Ritzau, at man har modtaget flere anmeldelser, og at sagen nu bliver undersøgt nærmere. Men på nuværende tidspunkt kan politiet ikke oplyse yderligere.

Ifølge TV 2 er der tale om en besked, hvor afsenderen er angivet som "Alert" eller "Alarm".

Beskeden er udformet som et citat fra Hizbollah-leder Hassan Nasrallah og lyder blandt andet:

- At sætte ild til Den Hellige Koran udstiller Sveriges og de vestlige landes hykleri og forræderi, lyder meddelelsen.

Ifølge TV 2 og Ekstra Bladet, som har set den fulde meddelelse, indeholder beskeden et link til en side, hvor der tilbydes en dusør for at udlevere Rasmus Paludan - død eller levende.

Ifølge TV 2 udloves der en dusør på knap 350.000 kroner for at udlevere Rasmus Paludan.

Paludan siger til TV 2, at han ikke er overrasket over meddelelsen.

Det er ikke kun i Danmark, at lignende sms'er er blevet rundsendt. Natten til mandag modtog en række personer i Sverige noget tilsvarende.

I den forbindelse lød det fra den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, at man kender til sagen, men at man ikke ville kommentere tjenestens operative arbejde nærmere.

Ifølge det norske medie VG er der også i Norge blevet rundsendt sms'er natten til torsdag. I Norge oplyser Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), at man er bekendt med indholdet, men at det ikke fører til nogen væsentlig ændring af trusselsniveauet.

Ritzau har henvendt sig til Politiets Efterretningstjeneste for at få en kommentar fra tjenesten.

/ritzau/