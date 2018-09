Natten til onsdag rykkede politiet ud til skyderi i Greve. Men først fra morgenstunden konstaterede man skud.

København. Politiet undersøger onsdag en skudepisode i Greve, hvor fem biler er blevet ramt.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var tidligt onsdag klokken 06.39, at en borger kontaktede politiet efter at have fundet skudhuller i sin bil.

Bilen holdt på parkeringspladsen ved lejlighedskomplekset Digehuset.

Men allerede natten til onsdag klokken 00.38 blev politiet ringet op. En borger fra samme lejlighedskompleks mente at have hørt skud.

Da patruljen kom frem til stedet, kunne betjentene dog ikke konstatere noget mistænkeligt.

