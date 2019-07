Et livløst spædbarn var den triste årsag til, at Københavns Vestegns Politi torsdag morgen tog til en adresse i Herlev.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, efter at politiet tidligere meldte ud, at tilstedeværelsen var i relation til et dødsfald.

Vestegnens Politi oplyser nu, at sagen begyndte med en anmeldelse klokken 7.41 torsdag morgen om, at en ambulance var sendt til en adresse i Herlev i forbindelse med et livløst spædbarn.

Der blev forsøgt genoplivning af barnet, som var bare én måned gammel, men det lykkedes desværre ikke.

Politiet oplyser videre, at den foreløbige konklusion på den triste sag er, at der ikke er sket noget kriminelt.

'Der er ingen indikationer på, at der skulle være hændt noget kriminelt, men dødsårsagen kan endnu ikke fastlægges.'

'Der er obduktion i sagen i morgen,' oplyser Københavns Vestegns Politi.