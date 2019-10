Mandag morgen undersøger Midt- og Vestjyllands Politi et muligt råb om hjælp ved Lemvig Havn.

Klokken 03.48 natten til mandag mener en lastbilchauffør at have hørt nogen råbe om hjælp fra havneområdet.

Det har ifølge TV Midtvest fået politiet til at iværksætte en større undersøgelse.

Med helikopter og varmesøgeudstyr bliver havnen over overfløjet for at se, om der er nogen i vandet.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke fundet noget.

Opdateres...