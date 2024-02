Politiet undersøger flere henlagte drabssager med samme dna-metode, som førte til en nylig anholdelse i Hanne With-sagen.

Det siger ledende politiinspektør Henrik Sønderby hos National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) til DR.

Med metoden kan politiet søge efter nært beslægtede til ukendte gerningsmænd i sit dna-register. Det førte onsdag til, at en 53-årig mand blev anholdt for drabet på 23-årige Hanne With i 1990.

NSK oplyser nu, at Hanne With-sagen blot er én af flere: siden 2022 har man undersøgt syv øvrige uopklarede mord i samarbejde med fem forskellige politikredse.

Efterforskningsleder ved Bornholms Politi Henrik Schou oplyser til DR, at sagen om en Connie Birgitte Svendsen i Rønne 1997 også er »i pipeline«.

Manden, der blev anholdt og sigtet for drabet på Hanne With, er bosiddende i Randers.

Københavns Politi har analyseret dna-materiale fundet på Withs bukser, som, mener man, med stor sandsynlighed stammer fra gerningsmanden.

En analyse foretaget på Retsmedicinsk Institut har ifølge politiet påvist, at materialet stammer fra en nær slægtning til en person, hvis dna findes i politiets register.

»En nær slægtning – det er far eller søn i nær familie,« sagde vicepolitiinspektør Brian Belling under et pressemøde onsdag.

Dommeren har valgt at nedlægge navneforbud i sagen. Den sigtedes forsvarer oplyser, at den sigtede nægter sig skyldig.

Sigtelsen går onsdag på, at Hanne With i sin lejlighed på Fensmarksgade på Nørrebro nytårsnat 1989/1990 blev stukket med en kniv og en skruetrækker. I halsen fik hun en 14 centimeter lang flænge.

