Netop nu er Fyns Politi til stede i et område omkring torvet i Svendborg ved Vor Frue Kirke for at foretage undersøgelser.

»Undersøgelsen sker i forbindelse med en hændelse.«

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Her oplyser politiet, at en mand muligvis i kontakt med to piger nær Vor Frue Kirke mellem klokken 22.30 torsdag aften og klokken 01.00 natten til fredag.

Politiet vil gerne i kontakt med den pågældende mand.

Derudover vil politiet gerne høre fra vidner.

»Fyns Politi søger vidner, der må have iagttaget noget, der afviger fra normalbilledet og for at få kortlagt de nærmere omstændigheder omkring, hvad der er foregået i det pågældende tidsrum,« oplyser politikredsen i pressemeddelelsen.

Manden, politiet gerne vil i kontakt med på baggrund af hændelsen beskrives som:

20 til 30 år.

Dansk/nordeuropæisk af udseende.

Både vidner og den pågældende mand kan rette henvendelse til Fyns Politi på telefon 1-1-4.