Politiet har igangsat en undersøgelse af en svævebane på Kragerup Gods.

Det skriver TV 2 ØST.

Det sker, efter to kvinder på henholdsvis 29 år og 32 år kørte sammen lørdag på svævebanen. Den 29-årige kvinde nåede ikke op til platformen for enden af svævebanen, og den 32-årige kvinde var allerede hoppet på svævebanen.

Det gjorde sammenstødet uundgåeligt.

»For at gå med livrem og seler holder vi den lukket, indtil en undersøgelse er foretaget,« siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Han fortæller, at det er normalt, man lukker en forlystelse, når der har været en ulykke.

Ingen af de to kvinder er kommet alvorligt til skade. Den 29-årige kvinde kom en tur på skadestuen og blev udskrevet igen lørdag eftermiddag. Den 32-årige kvinde undgik at komme på skadestuen.

Når politiets undersøgelse samt den tekniske undersøgelse af forlystelsen er færdig, vil politiet kigge på, om man kan mistænke nogen for noget strafbart.

Det er ikke første gang, at Kragerup Gods er i vælten.

For tilbage i 2020 faldt Marie Louise Angelo Frederiksen 16 meter ned fra en klatrebane.

Det førte til, at Kragerup Gods blev dømt for ikke at have sikkerheden i orden. Straffen blev en samlet bøde på 60.000 kroner.