Københavns Vestegns Politi har registreret endnu et skyderi i politikredsen. Ingen personer meldes ramt.

Albertslund. Politiet efterforsker en skudepisode i Ishøj torsdag aften, efter at man har fundet patronhylstre og patronfragtmenter i området.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det er politiets opfattelse, at ingen personer er blevet ramt ved skyderiet.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 18.18. Efterfølgende blev området omkring Ågården gennemsøgt med politihunde. Det var i den forbindelse, at der blev fundet patronhylstre og patronfragmenter.

Der er i øjeblikket visitationszoner i områder i Albertslund og Rødovre. Det skyldes den seneste tids skyderier og uroligheder.

Det har primært foregået i Husum og Rødovre. Politiet har tidligere oplyst, at man mener, at der er en konflikt mellem to grupper - en fra Husum og en fra Rødovre.

Den skyldes muligvis, at der er blevet stjålet et stort parti hash. Solgt på gadeplan har den angiveligt stjålne hash en værdi af cirka fem millioner kroner.

Husum hører under Københavns Politi, og derfor har denne kreds for nylig forlænget sin visitationszone i området.

Det vides ikke, om torsdagens skyderi i Ishøj har noget med den sag at gøre.

