Københavns Politi måtte lørdag formiddag rykke til Mjøsensgade på Amager i København, da en kvinde havde anmeldt et skudhul i bagruden af sin bil.

»Anmelder kommer ned til sin bil og konstaterer, at der et skud i bagruden. Så det har vi været ude at undersøge. Det er rigtigt, at der er tale om et skudhul,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Kvinden havde dog ikke hørt nogen skud forud for anmeldelsen, så politiet regner ikke med, at skudepisoden har fundet sted lørdag formiddag. Den videre efterforskning vil måske afsløre, hvornår skudepisoden så fandt sted.

»Nu skal vi i gang med at afhøre folk i området, sikre spor og se, om der findes overvågning i området,« siger vagtchefen.