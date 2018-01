Ifølge sn.dk er en ung mand onsdag aften blevet ramt i forbindelse med et skyderi i Kalundborg.

Kalundborg. En ung mand er onsdag aften blevet ramt i forbindelse med en skudepisode i Kalundborg.

Det skriver sn.dk.

Vagtchef Henrik Olesen fra Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for Ritzau, at politiet undersøger en mulig skudepisode.

Kort før klokken 22.30 kan han ikke sige mere om sagen.

Sn.dk har talt med vidner, der fortæller, at manden er blevet ramt i siden og i ballen.

En lægehelikopter blev sendt til stedet og fløj derefter af sted med skudofferet.

Episoden skulle have fundet sted i boligområdet Klosterparkvej i Kalundborg.

Politiet har endnu ikke foretaget anholdelser, men i øjeblikket afsøges terrænet med politihunde, skriver sn.dk.

/ritzau/