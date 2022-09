Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet er fredag morgen til stede på Byvej i Frederikssund.

Her undersøger man et muligt mistænkeligt forhold.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

B.T.s mand på stedet har talt med beboere fra området, der kan fortælle, at politiet har været på en adresse på Byvej siden klokken tre i nat.

»Beboerne fortæller, at der har været noget tumult på adressen, og at to mænd er blevet ført ud derfra. Den ene i håndjern,« siger B.T.s mand på stedet.

For nuværende har politiet ikke mere at oplyse, lyder det på Twitter.

Opdateres …