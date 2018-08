Ved du noget om det mulige knivoverfald, eller befinder du dig ved HF & VUC København Syd i Hvidovre? Så må du meget gerne skrive til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Københavns Vestegns Politi er lige nu til stede ved HF & VUC København Syd i Hvidovre, hvor politikredsen undersøger et muligt knivoverfald.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi er ved at undersøge sagen derude lige nu, efter vi har fået en anmeldelse, men mere kan jeg ikke sige,« oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbæk.

I et opslag på Twitter skriver politikredsen desuden, at de undersøger et gerningssted nær Åmarken Station, og det passer med HF & VUC København Syd, der netop ligger et par få hundrede meter fra stationen.

Københavns Vestegns Politi er lige nu ved at undersøge et muligt gerningssted nær Åmarken Station i sag om knivstik. Personen, der er lettere såret, ønsker ikke at fortælle om episoden til politiet. Intet yderligere for nu #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 27, 2018

Uddannelsesinstitutionen har skrevet et opslag på Facebook, hvor det blandt andet fremgår, at én person er blevet fragtet til skadestuen.

'Der er sket en hændelse på vejen ude foran skolens område på Hvidovre. Politiet er på stedet for at afsøge. Det kan på nuværende tidspunkt ikke bekræftes om nogle af de indblandede har tilknytning til skolen. Vi ved, at en person selv er taget på skadestuen. Det er, hvad vi ved indtil videre. Mvh Ledelsen,' skriver HF & VUC København Syd selv i et Facebook-opslag.

Opdateres..