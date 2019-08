Der er ingen tilskadekomne efter en mulig eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro, oplyser politiet.

Københavns Politi er sent tirsdag aften massivt til stede ved Skattestyrelsen på Østbanegade på Østerbro i København.

Her hørte adskillige vidner cirka klokken 22.15 et højt brag.

- Vi er derude, og mere kan jeg ikke sige. Vi er ved at undersøge området, siger vagtchef ved Københavns Politi Lars Westerweel.

Klokken 01.45 oplyser vagtchefen, at politiet endnu ikke kan bekræfte, om det er en eksplosion, der har forårsaget braget.

Politiet fortæller, at der ikke er nogen tilskadekomne.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Station.

Kristian Næsted, vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, bekræfter over for Ritzau, at facaden på Skattestyrelsens bygning er voldsomt beskadiget.

- Der er flere knuste ruder, og i det hele taget er facaden raseret. Det ser voldsomt ud, siger han kort før klokken et natten til onsdag.

Det fremgår også af et privatfoto, som Ekstra Bladet bringer.

Skatteminister Morten Bødskov (S) reagerer i et opslag på Twitter på de meldinger, der er kommet fra Østerbro.

- Forfærdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi afventer politiets nærmere undersøgelser, skriver han.

Politiet har afspærret et større område, der omkranses af Østbanegade, Nordre Frihavnsgade, Strandboulevarden og Århusgade.

Desuden har Københavns Politi bedt DSB indstille al togtrafik til og fra Nordhavn Station. Det oplyser DSB's pressevagt.

Det betyder, at der ikke kører fjern- og regionaltog mellem Østerport og Hellerup Station.

Der er i stedet indsat togbusser mellem de to stationer - dog ikke med stop på de mellemliggende stationer.

S-togtrafikken er på grund af politiets arbejde i området ved Nordhavn Station indstillet mellem Østerport og Svanemøllen.

/ritzau/