Sydøstjyllands Politi har siden 06.40 været til stede ved et skovområde på Sofievej i Vejle.

Her undersøger de »et mistænkeligt forhold.«

»Vi er ved at undersøge et mistænkeligt forhold. Meget mere kan jeg ikke sige for nu,« fortæller vagtchef Rune Nielsen.

Han bekræfter dog, at en mand er blevet båret ned fra et skovområde tidligt i morges. Manden er i live og er nu kørt til sygehuset.

»Men der er nogle omstændigheder omkring det, vi er ved at undersøge nærmere,« siger han.

B.T. følger sagen.