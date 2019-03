I omkring en halv time mandag morgen stoppede S-togene ikke ved Nordhavn og Østerport grundet politiarbejde.

Mandag morgen satte politiets arbejde i en kort periode en stopper for, at S-togene kunne stoppe på Østerport og Nordhavn Station.

Det skyldes, at politiet arbejdede ved Østerport Station, oplyser DSB. Meldingen om, at togene ikke stoppede ved de to stationer kom klokken 9.35.

Kort efter klokken ti lyder det, at S-togene igen kører efter planen ved Østerport og Nordhavn Station. Der kan dog være forsinkelser på enkelte linjer, oplyser DSB.

Vagtchefen ved Københavns Politi oplyser, at politiet undersøger et "mistænkeligt forhold". Men vagtchefen vil ikke uddybe, hvad det nærmere indebærer.

Han oplyser, at det ikke drejer sig om noget på skinnerne, men i nærområdet.

Klokken 10.30 oplyser Københavns Politi på Twitter, at det er massivt til stede på grund af det mistænkelige forhold.

Politiet fortæller, at det fik en anmeldelse om det mistænkelige i et område nordøst for Østerport Station.

/ritzau/