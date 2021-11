Københavns Politi er onsdag aften til stede ved Amager Bakke med flere politihunde.

Her undersøger de et 'mistænkeligt forhold'.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til B.T.

»Vi har et mistænkeligt forhold derude, som vi er i gang med at undersøge. I den forbindelse har vi også hunde med, som hjælper med at undersøge området,« fortæller han og fortsætter:

»Det er den gode gamle frase, jeg kommer til at bruge, men jeg kan ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.«

Hvor lang tid det kommer til at tage, kan politiet heller ikke oplyse om.

»Vi er lidt hæmmet af mørket, så det kommer nok til at tage lidt tid,« slår han fast.

Opdateres...