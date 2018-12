Flere personer blev fredag formiddag 'eksponeret for et ukendt stof' på Nationernes Allé i Helsingør.

Ingen er dog kommet til skade i den forbindelse.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'De personer, som er blevet eksponeret, bliver skyllet', lyder det.

Vi er til stede med flere patruljer. Desuden er redningsberedskab, sundhedsberedskab og kemisk beredskab på stedet #politidk https://t.co/ArB5dlOpKm — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 21. december 2018

Ifølge Frederiksborg Amts Avis har politiet netop oplyst, at det er to voksne og et barn, der har været i kontakt med det endnu ukendte stof.

Familien skal ifølge mediet have fået en pakke i deres postkasse, og da de åbnede den, flød stoffet ud fra pakken.

Det fik dem til at ringe til politiet, som hurtigt rykkede ud på stedet sammen med redningsberedskab, sundhedsberedskab og kemisk beredskab.

Nationernes Allé er kendt som en velhavervej.

Det er for tidligt at sige, hvilket stof der er tale om #politidk https://t.co/TCyoSuHuI6 — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) December 21, 2018

Det er ifølge Ritzau en blind vej med omkring 20 villaer, der alle er opført mellem 1899 og 1907, skriver vejens grundejerforening på sin hjemmeside.

Vejen løber parallelt med Nordre Strandvej og har Hotel Marienlyst som nabo. Den ene del af vejens villaer ligger ud til vandet. Det er på 'landsiden', at politiet arbejder, skriver sn.dk.

En beboer på vejen fortalte tidligere fredag til B.T., at han blev bedt om at gå indenfor, da han lige kort skulle ud i sin have.

»De er meget på dupperne, så det virker temmelig alvorligt. Alle os, der bor her, er blevet bedt om at gå ind i vores egne huse og blive indenfor,« fortalte han.

Nogle af dem, der ankom fra beredskabet, iførte sig ifølge beboeren nogle tætsluttede dragter.

»De er fuldstændig lukket inde i de dragter,« sagde han.

Derudover fortalte beboeren, at der var blevet rejst en form for 'telt' på vejen ved det sted, hvor det skulle være sket.

Opdateres..