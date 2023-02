Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi er massivt til stede på Graulundvej i Esbjerg.

Det er man for at undersøge et såkaldt »mistænkeligt forhold«.

Men nærmere vil politikredsen ikke komme det.

»Der har været en form for slagsmål derude, og nu er vi ved at undersøge det nærmere. Jeg kan ikke sige så meget mere,« oplyser vagtchef Sune Loklindt.

Politiet er ikke stødt på forurettede ude på stedet, men anser altså stadig forholdet som »mistænkeligt«.

