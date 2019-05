Politiet er torsdag morgen til stede ved Østre Anlæg i København.

Det skyldes en anmeldelse om et mistænkeligt forhold i parken, oplyser Københavns Politi til TV 2.

Politiet har hunde med i forbindelsen med efterforskningen, fortæller Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi, til Ritzau.

»Vi er inde med en hundepatrulje for at lave en undersøgelse af et afgrænset område i parken.«

»Det er ikke et farligt,« fortsætter vagtchefen uden at komme nærmere ind på, hvad det mistænkelige forhold drejer sig om.

