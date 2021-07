Østjyllands Politi er i øjeblikket til stede ved en boligblok i Brabrand.

Boligblokken skal ligge på Hougårdsvej, og politiet er til stede for at undersøge 'et mistænkeligt forhold'.

Det skriver politikredsen på Twitter.

»Vi kommer til at være på stedet lidt tid endnu og har ikke yderligere info, før vi er færdige på stedet,« skriver de endvidere.

