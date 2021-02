Midt- og Vestjyllands Politi er i øjeblikket til stede på en adresse i Rødkærsbro, hvor de undersøger et mistænkeligt forhold.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Vi er lige nu til stede på en adresse i Rødkærsbro. Vi er i gang med at spærre af på grund af et mistænkeligt forhold,' skriver de og tilføjer:

'Ingen er umiddelbart kommet til skade, og der er ingen fare for omkringboende. Vi beder folk holde sig væk fra området, så vi har arbejdsro.'

