En 53-årig mand er onsdag morgen fundet død ved Emmerske Efterskole i Tønder.

Derfor rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi fra morgenstunden massivt ud til området omkring efterskolen.

På det sociale medie X skrev politiet, at man undersøgte 'et mistænkeligt forhold' på Åbenråvej.

»På Åbenråvej i Tænder omkring Emmerske efterskole er vi p.t. til stede i forbindelse med undersøgelse af et mistænkeligt forhold,« lød det.

Politiet rykkede onsdag formiddag ud til Emmerske Efterskole ved Tønder, hvor de undersøger et mistænkeligt forhold.

Det var to elever på efterskolen, der kort før klokken syv fandt den livløse mand i et krat i nærheden af efterskolen.

Manden har ifølge politiets oplysninger til avisen ingen tilknytning til skolen.

»Vores hovedteori er, at der ikke er sket noget kriminelt, men vi efterforsker sagen for at få det hele afklaret,« siger vagtchef Richard Borring.