Københavns Politi er torsdag eftermiddag til stede Ved Ulvefodvej på Amager for at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det oplyser politikredsen tiil B.T.

»Vi har været ude og undersøge et mistænkeligt forhold, og vi er stadig til stede derude,« siger vagtchef Tthomas Hjermind.

Kan du sige mere om, hvad det mistænkelige forhold er?

»Nej, det er et kriminelt forhold, og vi er ved at være færdige. Mere kan jeg ikke sige,« lyder det videre.

Opdateres...