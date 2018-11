Et mistænkeligt forhold bliver undersøgt at politiet i Hedehusene. Politiet er sparsom med information.

Søndag formiddag undersøger Københavns Vestegns Politi et mistænkeligt forhold i Charlotteager i Hedehusene.

- Vi er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold i Charlotteager i Hedehusene. Intet yderligere for nu, skriver vagtchefen på det sociale medie Twitter.

Politiet er meget sparsom med informationer i sagen og vil ikke komme nærmere ind på, hvad undersøgelsen drejer sig om.

Vagtchefen oplyser over for Ritzau, at det ikke er sikkert, at der vil komme yderligere oplysninger i sagen søndag. Det kan muligvis først blive mandag, lyder det.

/ritzau/