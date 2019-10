Lørdag eftermiddag er politiet til stede på en adresse i Viby for at undersøge et mistænkeligt dødsfald.

Politiet undersøger lørdag eftermiddag et mistænkeligt dødsfald på en adresse i Viby ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

- Vi er p.t. til stede på en adresse i Viby, hvor vi undersøger et mistænkeligt dødsfald.

- Vi er i fuld gang med efterforskningen og kan ikke sige mere lige nu. Heller ikke til pressen, skriver Østjyllands Politi.

Politiet vil komme med flere oplysninger, når der kan siges mere om sagen.

/ritzau/