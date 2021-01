En 21-årig mand mistede natten til fredag livet i Køge.

Nu undersøger Midt- og Vestsjællands Politi dødsfaldet som mistænkeligt.

Det skriver sn.dk.

Politiet rykkede kort efter midnat ud til en adresse på Nylandsvej i Køge, hvor flere vidner havde hørt tumult og skrig fra en mand, skriver avisen.

Kort forinden var en hårdt kvæstet ung mand blevet kørt til hospitalet i privat regi, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til B.T.:

»En 21-årig mand fra Faxe Kommune bliver bragt til sygehuset af seks personer i et privat køretøj. Han får livreddende førstehjælp af personalet, men hans liv står desværre ikke til at redde.«

De seks personer havde forskellige forklaringer på, hvad der var sket, så de blev anholdt og afhørt i løbet af natten.

»Sammenholdt med de anmeldelser, vi får fra stedet, vurderer vi, at der er grundlag for at anholde dem,« fortæller Martin Bjerregaard og tilføjer, at den nærmere efterforskning vil klarlægge, om en eller flere af dem skal fremstilles i grundlovsforhør senere fredag.

Politiet ved endnu ikke præcis, hvad den 21-årige er blevet udsat for, men der skulle ikke være tale om hverken knivstik eller skud.

Det er også uklart, hvad der er gået forud for tumulten på Nylandsvej.

»Nu skal vi have fundet ud af, hvad der præcis er sket, og hvilken indbyrdes relation personerne eventuelt har. Om de kan have haft en intern konflikt, eller om der er tale om noget mere tilfældigt. Lige nu står alle muligheder åbne,« siger Martin Bjerregaard.