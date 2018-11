Et mistænkeligt dødsfald i Hedehusene bliver undersøgt af politiet, som er sparsomme med oplysninger.

Det er et mistænkeligt dødsfald, der ligger til grund for, at politiet har været til stede på en adresse i Charlotteager i Hedehusene søndag.

Det bekræfter efterforskningsleder Ole Nielsen over for Ritzau. Han vil ikke kommentere yderligere omkring sagens omstændigheder.

Efterforskningslederen vil heller ikke komme ind på, hvad det er, der gør dødsfaldet mistænkeligt.

- Vi holder kortene tæt ind til kroppen endnu, siger han.

Politiet vil heller ikke fortælle om, hvad en undersøgelse på stedet handler om.

- Vi er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold i Charlotteager i Hedehusene. Intet yderligere for nu, skrev politikredsen på Twitter tidligere søndag.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi gav søndag formiddag udtryk for, at det ikke er sikkert, at der vil komme flere oplysninger i sagen søndag. Det kan muligvis først blive mandag, lød det.

Ifølge Ekstra Bladet, der har haft en mand på stedet, har politiet sat afspærringstape op foran en dør til en opgang.

Men politiet skal ifølge avisen ikke længere være på stedet. Det er hverken noget, som Ole Nielsen vil be- eller afkræfte over for Ritzau.

/ritzau/